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تعرف على عدد مشاهدات الإعلان الترويجي لـمسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:22 ص
بوابة الفجر

حقق برومو مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، عدد مشاهدات مرتفع جدًا بعد عرضه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ومن المقرر أن ينافس الشريف بالمسلسل في موسم السباق الرمضاني 2020.

ونجح البرومو في تحقيق أكثر من مليون وثلثمائة ألف مشاهدة منذ طرحه في 13 إبريل الجاري.

النهاية، هو مسلسل خيال العلمي، تدور أحداثه في عام 2120 حول مهندس يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه، مما أثار دهشت المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد رواد موقع تويتر أن برومو النهاية لـ يوسف الشريف، يتشابه مع الأعمال الأجنبية، فضًلا عن فكرته المختلفة والتي وصفها البعض بـ"فكرة خارج الصندوق".

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