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البوستر الترويجي الثاني لبرنامج "رامز مجنون رسمي"

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:45 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

طرح الفنان رامز جلال البوستر الترويجي الثاني لبرنامجه الرمضاني للمقالب والذي يحمل هذا الموسم اسم "رامز مجنون رسمي" وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق رامز على البوستر قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، رامز مجنون رسمي رمضان 2020 على MBC مصر".

وعلق أحد المتابعين عليه مازحا: "جاوب بصراحة انت اللي عامل فينا مقلب (كورونا).. بموت فيك يا رامز ووحشتي المقدمة بتاعة برنامجك هانت وتطل علينا يا نجم".

يذكر أن تدور أحداث برنامج "رامز مجنون رسمي" حول استضافة الضيف على اساس برنامج حواري مع الفنانة أروى جودة، وسيتم توجيه بعض الاسئلة عليه وعلى الضيف أن يجيب على الأسئلة بكل صراحة.

وسيتم تحصيص فقرة من الاسئلة عن رأي الضيف في رامز جلال وهنا سوف يظهر رامز ومن هنا يبدأ المقلب.

ومن المرتقب أن يتم عرض البرنامج على قنوات Mbc مصر في تمام الساعة السابعة مساء.


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