السيناريست أمين جمال لـ"الفجر الفني": سعيد بتعاوني مع نبيلة عبيد ونادية الجندي.. وأتمنى العمل مع يحيى الفخراني





"الفجر الفني"

في البداية.. حدثنا كيف جاء التعاون بينك وبين نادية الجندي ونبيلة عبيد في سكر زيادة؟



هل يقلقك عرضه في رمضان في ظل الأحداث الحالية؟



عما يتحدث العمل.. أعطينا تفاصيل أكثر؟



كيف جاءت كواليس العمل مع نبيلة عبيد ونادية الجندي؟



هل انتهيت من كتابته أم لا؟



حدثنا عن فيلم أشباح أوروبا؟



وكيف كانت كواليس العمل في اشباح اوروبا؟



حدثنا عن مسلسل أسود فاتح وما قصته؟



أطلعنا عن تفاصيل التعاون مع يسرا في خيانة عهد؟



وكيف وجدت ردود افعال الجمهور على بنات موسى؟



ماهي أبرز التعليقات من قبل الجمهور على العمل؟



حدثنا عن كواليس التعاون مع وفاء عامر؟



ما رأيك في الاعمال ذات الحلقات الطويلة؟



من الفنان الذي تحلم بالتعاون معه بعد تعاونك مع الزعيم وعدد من كبار النجوم؟



هل برأيك نجاح الأعمال الدرامية ينسب للفنان ويتم ظلم المؤلف؟



مارأيك في عرض الأعمال عالمنصات الإلكترونية؟



كيف تقضي وقتك في الحظر؟



برأيك.. هل ستؤثر أزمة "كورونا" على عرض المسلسلات الرمضانية وعلى نسب المشاهدة واقبال الجمهور عليها؟











يعشق تقديم كل ماهو مميز، صاحب الأفكار والقصص الجديدة، دائمًا ما يبحث عن الإطار الغير مألوف، كتاباته خارج الصندوق التقليدي، وهذا ما جعله يتعاون مع كبار النجوم بالوطن العربي وأبرزهم الزعيم ويسرا ونبيلة عبيد ونادية الجندي، حديثنا عن السيناريست أمين جمال.وكان لـهذا الحوار الشيق معه ليحدثنا من خلاله عن تعاونه مع النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي في سكر زيادة وعن أمور أخرى كثيرة.بدأ الموضوع من المنتج صادق صباح والذي كان يريد أن يضم النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي في عمل واحد وبالفعل تم عرض الفكرة عليهما وتمت الموافقة.لا يقلقني لأنني متفائل بأن تنتهي هذه الأزمة وستمر بخير وسلام والله يحفظ الجميع.المسلسل مأخوذ من فورمات المسلسل الأجنبي Golden Girls وأتمنى أن يعجب الجمهور.ممتعة جدًا وذلك لأن العمل مع فنانات ذات خبرة كبيرة بالفن تختلف، فلديهن التزام بالوقت والمواعيد والاسكريبت وتعليمات المخرج وكل شئ.نعم انتهيت من كتابته بالكامل.الفيلم قصة كريم فاروق وتأليفي أنا ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ولقد استمتعت جدًا بهذا الفيلم والعمل مع أبطاله وأتمنى ان ينال إعجاب الجمهور.الكواليس كانت أكثر من رائعة ولاسيما وأن الفيلم شهد التعاون الأول بيني وبين الفنانة هيفاء وهبي، فهي فنانة مميزة وملتزمة جدًا.المسلسل من تأليفي أنا وشريف يسري وإبراهيم ربيع وحمدي التاية وإنتاج صادق صباح وإخراج كريم العدل وستكون القصة جديدة على هيفاء وهبي ونتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.تعاوني مع النجمة يسرا يعد الثالث بعد فوق مستوى الشبهات ولدينا أقوال أخرى، وفي هذا العمل الثالث معها أتعاون مع صديقي الكاتب أحمد عادل فالمسلسل من تأليفه وقمت أنا بكتابة السيناريو والحوار مع محمد أبو السعد ووليد أبو المجد، وأما عن الفنانة يسرا فأتمنى تكرار التعاون معها 30 مرة وأكثر لأنها فنانة عظيمة وتجسد كل كلمة مكتوبة ببراعة وأتمنى أن يكون المسلسل عند حسن ظن جمهورها العريض.سعيد جدًا بردود فعل الجمهور على المسلسل لأنها كانت رائعة لدرجة أنهم حفظوا اسم كل شخصية بالمسلسل، ولهذا النجاح قررنا أن نقوم بالتحضير للجزء الثاني للعمل.أبرز التعليقات ان الجمهور أعتبر نفسه جزء من هذه العائلة بالإضافة إلى حفظهم لأسماء الشخصيات وبعض الجمل من المشاهد.التعاون معها أكثر من رائع فهي فنانة ملتزمة ومجتهدة جدًا وسعيدة بتعاوني معها لأول مرة.كل عمل وله بريق حتى ولو كانت حلقاته طويلة.أعتبر نفسي محظوظ جدًا بتعاوني مع عدد كبير من النجوم وأبرزهم الزعيم ويسرا ونادية الجندي ونبيلة عبيد وياسمين عبد العزيز ومحمد رمضان ووفاء عامر وهيفاء وهبي والفنان الشاب علي ربيع وكل الفنانين الذي تعاونت معهم فخور بالعمل معهم، وأتمنى أن أتعاون مع النجم يحيى الفخراني.لا بالعكس، لأن نجاح العمل يعني نجاح كل صناعه.هناك عدة أعمال تحقق نجاحات رهيبة وساحقة عبر المنصات الالكترونية.أقضي وقتي بين القراءة والكتابة ومتابعة الأفلام.لا أعتقد ذلك، لأن الجمهور سيكون متشوق لمتابعة الأعمال الدرامية للترفيه، ونسيان كل هذه الظروف الصعبة وسيكون هناك نسب مشاهدة عالية.