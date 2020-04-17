بسبب كورونا.. إطلاق سراح محامي ترامب

ذكرت شبكة "CNN"، في خبر عاجل، بأن بمكتب السجون الاتحادي، بالولايات المتحدة الأمريكية، أعلن إطلاق سراح المحامي الشخصي السابق لترامب مايكل كوهين بسبب فيروس كورونا.





كانت محكمة أمريكية، أصدرت حكما يقضي بالسجن 36 شهرا على مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهمة ارتكاب جرائم من بينها انتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية والتهرب الضريبي والكذب على الكونغرس.





وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده سوف تعود لفتح الاقتصاد بشكل تدريجي حسب ظروف كل ولاية.





وأضاف الرئيس الأمريكي، أن بلاده أصبحت تسجل وفيات أقل مما كان متوقعا، وذروة انتشار وباء كورونا أصبحت خلفنا.





وبدأ انتشار فيروس كوورنا في الصين، وانتقل منها إلى غالبية دول العالم، وأصاب حوالي 2 مليون و182 ألف شخص، حول العالم، وقتل حوالي 145 ألف شخص، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تضررا من حيث الإصابات التي تجاوزت 677 ألف.





أحدث مستجدات انتشار فيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ 596 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



