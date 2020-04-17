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نجم توتنهام بديل بوجبا في مانشستر يونايتد
الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:00 ص
ريهام عبدالمحسن
ذكرت تقارير صحفية إيطالية عن دخول الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد الإنجليزي وأصبح أحد أولويات الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل تعزيز وتدعيم خط هجوم الفريق إستعداداً للموسم المقبل.
وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن مانشستر يونايتد سيضطر إلى بيع نجمه الفرنسي بول بوجبا في حال رغبته في التعاقد مع هاري كين في الصيف المقبل.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن توتنهام حدد حوالي 200 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن هاري كين وبالتالي فإن مانشستر يونايتد سيسعى للتخلص من نجمه الفرنسي بوجبا وإعادة إسثتمار أموال صفقة النجم الفرنسي في التعاقد مع كين.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع بول بوجبا على رأسها يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي علمًا بأن النجم الفرنسي ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في عام 2021.
وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن مانشستر يونايتد سيضطر إلى بيع نجمه الفرنسي بول بوجبا في حال رغبته في التعاقد مع هاري كين في الصيف المقبل.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن توتنهام حدد حوالي 200 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن هاري كين وبالتالي فإن مانشستر يونايتد سيسعى للتخلص من نجمه الفرنسي بوجبا وإعادة إسثتمار أموال صفقة النجم الفرنسي في التعاقد مع كين.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع بول بوجبا على رأسها يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي علمًا بأن النجم الفرنسي ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في عام 2021.