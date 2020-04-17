نجم توتنهام بديل بوجبا في مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية عن دخول الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد الإنجليزي وأصبح أحد أولويات الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل تعزيز وتدعيم خ

ط هجوم الفريق إستعداداً للموسم المقبل.



وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن مانشستر يونايتد سيضطر إلى بيع نجمه الفرنسي بول بوجبا في حال رغبته في التعاقد مع هاري كين في الصيف المقبل.