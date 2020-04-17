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مرتضى يعلق على أزمة الزمالك مع النقاز

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:26 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في قضية نجم الفريق الأبيض التونسي حمدي النقاز وألمح أنه هناك أوراقًا مهمة سرقت من ملف القضية في مقر الفيفا في سويسرا مما تسبب في ترجيح كفة النجم التونسي.


وقال منصور في تصريحات تلفزيونية لفضائية الزمالك: "لدي مستندات أن حمدي النقاز مديون للزمالك وقريبًا ستسمعون مفاجآت بشأن القضية وبعدما تذاع في فضائية الزمالك سأقولها في برنامج أحمد شوبير ليعلم الجميع أنه خبر لا يستحق". وأضاف:"الجميع سيسمع صوت حمدي النقاز وهو يعترف بأنه حصل على جميع مستحقاته بل ولنا عنده أموال".


واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً:"صدر ضدنا من الفيفا 4 أو 5 أحكام في أيام قليلة، حمدي النقاز وفيريرا وشيكابالا، من هناك قبض؟ أقول لكل جمهور الزمالك عمرو الجنايني كاره الزمالك، أوقف رئيس الزمالك 3 مباريات وذهبت رغمًا عنه".

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