مرتضى يعلق على أزمة الزمالك مع النقاز

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في قضية نجم الفريق الأبيض التونسي حمدي النقاز وألمح أنه هناك أوراقًا مهمة سرقت من ملف القضية في مقر الفيفا في سويسرا مما تسبب في ترجيح كفة النجم التونسي.

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في قضية نجم الفريق الأبيض التونسي حمدي النقاز وألمح أنه هناك أوراقًا مهمة سرقت من ملف القضية في مقر الفيفا في سويسرا مما تسبب في ترجيح كفة النجم التونسي.