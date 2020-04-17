Advertisements

تردد القناة الناقلة لـ"قيامة عثمان".. وموعد إذاعة الحلقة الجديدة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:41 ص
بوابة الفجر


تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل "قيامة عثمان" والذي يعد تكملة للمسلسل الشهير "أرطغرل"، الأربعاء من كل 
لقنوات الناقلة للمؤسس عثمان.

ويتم عرض الملسسل على قناة  ATV التركية، ويقدم "الفجر الفني" ترددات القناة على الأقمار الصناعية.

"أبطال المسلسل"
بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.

"قصة المسلسل"
تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.


تردد القناة الناقلة لـ"قيامة عثمان".. وموعد إذاعة الحلقة الجديدة
تردد القناة الناقلة لـ"قيامة عثمان".. وموعد إذاعة الحلقة الجديدة

أخبار تهمك

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ يوم

عاجل.. الهند تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 437 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 20 ساعة

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

منذ حوالي 18 ساعة

تامر أمين لـ يوسف زيدان: من أنت لكي تفتي (فيديو)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يسعى للتخلص من نجمه المعار

منذ حوالي 4 ساعات

مساعد وزير الداخلية الأسبق: أحمد دومة مبسوط في السجن

منذ ساعتين

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 19 ساعة

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة الدكتورة عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة

منذ حوالي 8 ساعات

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 13 ساعة

3 صفقات تقترب من الأهلي في الصيف.. في مقدمتهم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

عاجل.. الهند تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 437 حالة وفاة

06:33 ص

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

05:51 م

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

01:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"