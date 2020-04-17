وصفها إسماعيل ياسين بالتلقائية وقدمت ثنائي كوميدي مع عبد الفتاح القصري .. معلومات لا تعرفها عن سعاد أحمد

"الفجر الفني



- ولدت سعاد أحمد فى 29 مارس عام 1907م فى منطقة الدرب الأصفر بمحافظة القاهرة وسط أسرة متوسطة الحال كان والدها يمتهن مهنة النجارة وتوفى وسعاد كانت فى الثالثة عشرة من عمرها فاضطرت إلى الخروج والعمل بائعة فى محل مانيفاتورة حتى تساعد والدتها التى كانت تمتهن مهنة الحياكة فى الإنفاق على المنزل، وكان لدي سعاد شقيقتين.





- بدأت مشوارها الفني كمنولوجست في شارع عماد الدين إلى أن قدمها المخرج توجو مزراحي في فيلم "العز بهدلة" عام 1937 مع الفنان شالوم وفي عام 1940 قدمها توجو مزراحي أيضا لتشارك نجم الكوميديا علي الكسار بطولة "ألف ليلة وليلة".



- وقدمها نفس المخرج مرة أخرى عام 1940 لتشارك الفنان الكبير على الكسار فى بطولة فيلم "ألف ليلة و ليلة" ثم انطلقت في مجال التمثيل وقدمت سعاد على مدار 28 عامًا أعمال فنية بلغ رصيدها أكثر من 51 فيلمًا جسدت فى معظمها دور الحماة خفيفة الظل وأحيانا الحماة "النكدية" حتى أنها نافست الفنانة "مارى منيب" فى هذا الدور ومن أبرز أفلامها "أم حميدة" و"لهاليبو" و"غرام وانتقام" و"سمارة" و"عنتر ولبلب" و"الخمسة جنيه" و"زينب"و" القلب له أحكام" و"الأفوكاتو مديحة".



- قال عنها الفنان الراحل إسماعيل يس "الله يرحمها سعاد كانت تلقائية بشكل مهول لدرجة إننا وإحنا بنمثل مشاهد فيلم ابن حميدو كانت بترتجل إيفيهات مش مكتوبة فى السيناريو وكان فطين عبد الوهاب بيبقى مبسوط جدًا من الارتجال ده وكان بيطلب منها إنها ترتجل كمان وكمان لأنه كان شايف إنه فى صالح العمل الفنى وبيزيده كوميدية تلقائية بتُطفى عليه بهجه وسرور واللى حاينعكس بالإيجاب الشديد على الجمهور وهوه ده اللى حصل بالضبط بعد عرض الفيلم".









تحل اليوم ذكرى عيد ميلاد الفنانة سعاد أحمد، التى استطاعت أن تترك بصمة في مجال الفن، رغم قلة أعمالها، حيث قدمت العديد من الأدوار المميزة التى مازالت في أذهان الكثيرين أبرزهم دورها مع الفنان الكوميدي إسماعيل يس في فيلم "ابن حميدو"، حين جسدت دور زوجة عبد الفتاح القصري وقدما سويا ثنائي كوميدي وكانت مشاهدهما سويت من أبرز اللوحات الكوميدية في السينما المصرية.ويرصد" أبرز المعلومات عن سعاد أحمد..