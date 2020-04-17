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10 معلومات لا تعرفها عن كينو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:29 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم


يعد النجم البرازيلى كينو، لاعب بيراميدز والمعار لصفوف الجزيرة الإماراتى، واحدًا من أبرز العناصر التي لمعت مؤخرا؛ بسبب إمكانياته الفنية العالية، والتي جعلته واحدا من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر.


وفي ظل رغبة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في تدعيم مركز الجناح الأيسر، برز اسم اللاعب البرازيلي في الميركاتو الصيفي القادم.


وكان كينو قد كشف خلال تصريحات تليفزيونية، عن رغبته في اللعب بصفوف النادي الأهلي؛ قائلا؛ لو خُيرت بين الانتقال إلى الأهلي أوالزمالك سأختار الأحمر بالتأكيد".


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير 10 معلومات عن هدف الأهلي والزمالك كينو:-


بدأ النجم البرازيلي صاحب الـ29 عامًا مسيرته الاحترافية في فريق أمريكا البرازيلي عام 2010 والذي استمر معه لمدة 3 سنوات، قبل أن ينتقل إلى فريق بوتافوجو لمدة موسم واحد فقط، شارك خلاله في 15 مباراة وأحرز 4 أهداف.


وانتقل كينو للعب في دوري الدرجة الثالثة رفقة فريق أغويا دي مارابا البرازيلي، وخاض 20 مباراة، مسجلا 7 أهداف، ثم لعب في دوري الدرجة الثانية بعدما انضم لفريق سانتا كروز ليشارك معه في 25 مواجهة مسجلاً 4 أهداف.

وخاض كينو أول تجربة إحترافية له عام 2015، رفقة فريق أطلس المكسيكي الذي خاض معه 14 مباراة، دون إحراز أهداف، ليعود مجددا إلى موطنه بعدما انتقل إلى فريق بونتي بريتا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.


وعاد اللاعب البرازيلي إلى صفوف فريق سانتا كروز، عام 2016، وشارك معهم في 61 مباراة، أحرز خلالهم 18 هدفاً، وذلك قبل أن ينضم إلى فريق بالميراس في 2017، ليخوض 78 مباراة، محرزاً 17 هدف.


وانتقل كينو للعب في صفوف فريق بيراميدز عام 2018، وقدم أرقامًا مميزة خلال موسمه الوحيد مع الفريق، حيث شارك في 33 مباراة، سجل خلالهم 10 أهداف، وصنع 11 هدف أخرين.


وانضم النجم البرازيلي إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتى في 2019، على سبيل الإعارة لمدة موسم، وخاض معه 12 مباراة، محرزاً هدفين، فيما صنع 5 أهداف حاسمة.


وبلغة الأرقام يكون كينو قد خاض 180 مباراة طوال مسيرته الكروية، بمختلف المسابقات، وأحرز خلالهم 63 هدف.

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