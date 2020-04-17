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زيدان غاضب من لاعبي ريال مدريد لهذا السبب
الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:36 ص
محمد جمال
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن غضب من زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد من بعض لاعبيه خلال الفترة الحالية.
وذكر برنامج " الشيرنجتو" الإسباني أن زيدان تحدث مع لاعبيه عبر الفيديو مطلع الشهر الجاري، وتطرقت المكالمة إلى حديث شخصي دون مناقشة الأمور الفنية.
وأشار البرنامج أن المدرب الفرنسي كان غاضب بعدما علم أن بعض اللاعبين سربوا تفاصيل هذا الاتصال، وكانت مكالمة زيدان مع اللاعبين عقب بدء الحجر الصحي لكل عناصر ريال مدريد لمدة 3 أسابيع.