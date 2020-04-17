زيدان غاضب من لاعبي ريال مدريد لهذا السبب

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن غضب من زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد من بعض لاعبيه خلال الفترة الحالية.







وذكر برنامج " الشيرنجتو" الإسباني أن زيدان تحدث مع لاعبيه عبر الفيديو مطلع الشهر الجاري، وتطرقت المكالمة إلى حديث شخصي دون مناقشة الأمور الفنية.