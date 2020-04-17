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بعد إقترابه من ليفربول.. لايبزيج يحدد بديل "فيرنر"

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:38 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
حدد فريق لايبزيج الألماني مهاجم بديل للرحيل المحتمل للاعب الفريق تيمو فيرنر لفريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


وذكرت صحيفة " كيكر" الألمانية أن لايبزيج وضع عينه نحو مهاجم فيردير بريمن ميلوت راشيكا، خلال الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم صفوف الفريق.



ويرغب لايبزيج الألماني فى التعاقد سريعًا مع راشيكا خاصة إن فيرنر مهاجم الفريق إقترب من الرحيل لصفوف ليفربول خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



ويهتم كل من بوروسيا دورتموند وليفربول بضم المهاجم الكوسوفي راشيكا ، البالغ من العمر 23 عامًا، والذي يرتبط بعقد مع بريمن حتى صيف 2022.



ويتضمن عقد المهاجم الشاب مع بريمن شرطا جزائيًا، تبلغ قيمته 38 مليون يورو، مما يجعل الحصول على توقيعه أمرًا سهلًا بالنسبة لكبار أوروبا.

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