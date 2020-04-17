بعد إقترابه من ليفربول.. لايبزيج يحدد بديل "فيرنر"

حدد فريق لايبزيج الألماني مهاجم بديل للرحيل المحتمل للاعب الفريق تيمو فيرنر لفريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.







وذكرت صحيفة " كيكر" الألمانية أن لايبزيج وضع عينه نحو مهاجم فيردير بريمن ميلوت راشيكا، خلال الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم صفوف الفريق.









ويرغب لايبزيج الألماني فى التعاقد سريعًا مع راشيكا خاصة إن فيرنر مهاجم الفريق إقترب من الرحيل لصفوف ليفربول خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.









ويهتم كل من بوروسيا دورتموند وليفربول بضم المهاجم الكوسوفي راشيكا ، البالغ من العمر 23 عامًا، والذي يرتبط بعقد مع بريمن حتى صيف 2022.



