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برشلونة يتحرك لضم هدفه من إنتر ميلان

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:40 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي برشلونة الإسباني فاوض ممثلي اللاعب الأرجنتيني ومهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز.


حيث أشارت التقارير أن اللاعب رغم حبه الشديد لنادي إنتر ميلان إلا إن ممثليه لن يصمدوا كثيرا أمام ضغوطات الكتلان لإتمام الصفقة.


وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن برشلونة يسعى بشكل كبير لضم المهاجم الذي في رصيده 16 هدف هذ الموسم والبالغ من العمر 22 عامًا ليقوي به خط هجوم الفريق.


ومن جانب اللاعب فقد نشر أمس الأربعاء عددا من الصور تحمل أفضل أهدافه بقميص النيراتزوري إنتر ميلان.


وهناك شرط جزائي بعقد المهاجم الأرجنتيني مع إنتر ميلان بقيمة 111 مليون يورو، والعقد الممتد حتى عام 2023.


وتشير تقارير إيطالية إلى اهتمام إنتر بالحصول على خدمات مهاجم برشلونة الفرنسي أنطوان جريزمان والبرازيلي آرثر ميلو لاعب وسط الفريق الكتلوني من أجل تقوية خط وسطه.


يذكر أن لاوتارو مارتينز واحد من أفضل المواهب الصاعدة على مستوى كرة القدم بعد موسمه الرائع مع أنطونيو كونتي والذي سجل خلاله 16 هدفًا مع كتيبة النيراتزوري.

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