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تفاصيل برنامج مقالب فيفي عبده المرتقب في رمضان 2020

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:49 ص
بوابة الفجر
وكالات

تستعد الفنانة فيفي عبده للظهور عبر برنامج تلفزيوني يحمل اسم "خلي بالك من فيفي" يعرض عبر شاشة "MBC مصر".

البرنامج ينتمي إلى طبيعة برامج المقالب، وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، وبعدها يتم تنفيذ بعض المقالب المختلفة فيه بصورة كوميدية وبمشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

عدد كبير من النجوم يظهرون في حلقات البرنامج أبرزهم أحمد رزق وسمية الخشاب وزينة ورجاء الجداوي، وحسن الرداد وماجد المصري.

وعلقت فيفي عبده على خطوتها الجديدة التي تأمل في أن تلقى النجاح والقبول من قبل المشاهدين، الذين دائما ما استقبلوا تجاربها المختلفة بمتابعة كبيرة، كما أن هذه التجربة تمثل امتدادا للبرامج الناجحة التي قدمتها عبر شاشة "MBC مصر".

وتابعت ساخرة أنها كثيرا ما وقعت في فخ برامج المقالب الكوميدية، وهذه ستكون التجربة الأولى لها في هذا المجال، متمنية أن تكون تجربة مختلفة ومميزة.

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