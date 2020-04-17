كريم محجوب لـ"الفجر الفني": أشعر بمسئولية كبيرة لتجسيدي شخصية شهيد .. و"الاختيار" سيكون طفرة في مشواري الفني

"الفجر الفني"

حدثنا عن تجربتك في مسلسل الاختيار .. وكيف تم ترشيحك للدور؟



ما الشخصية التي تجسدها في "الاختيار"؟



كيف كانت كواليس العمل مع الفنان أمير كرارة؟



ما الصعوبات التي واجهتك أثناء التصوير؟



كيف أثرت شخصية المجند "تايسون" عليك؟



هل تشعر بالمسؤولية تجاه تجسيدك لشخصية شهيد؟



كيف تري تأثير هذه التجربة على مشوارك الفني؟



في نهاية حديثنا.. كيف كانت بداياتك في مجال التمثيل؟















دائمًا الأعمال التى تحكي قصص الأبطال تكون محط لفت الأنظار، لأنها تجسد واقع حدث لأبطال أثبتوا أن التضحية من أجل الوطن واجب عليهم، وأن الانتماء والولاء للوطن لابد أن يزرع في قلوب مواطنيه، يطل علينا الفنان كريم محجوب في رمضان المرتقب بعمل بطولى يتناول شخصية الشهيد أحمد المنسي.أجريحوارًا مع الفنان كريم محجوب، ليحدثنا عن تجربته في مسلسل "الاختيار"، تفاصيل الشخصية التى يجسدها في العمل، كواليس العمل مع الفنان أمير كرارة، وإلى نص الحوار..كنت أرغب في المشاركة في مثل هذه الأعمال لأنها تناقش قضية مهمة واقعية، فقصة الشهداء تكفي لأي ممثل أن يقبل الدور ويفتخر به فور ترشيحه للعمل، وتم ترشيحى من قبل مخرج العمل بيتر ميمي.أجسد شخصية مجند من أبطال كمين "البرث"، يسمى "تايسون"، وهو شخص مشهور بالقوى البدنية، وتحمل الصعوبات ودائماً يقف مع زملائه في المواقف الصعبة.أنا صورت ٣ أيام فقط من مشاهدي، وأول مشهد مع أمير كرارة شعرت بالراحة، فهو شخص محترم والتعامل معه في قمة الجمال، وحريص دائما على الشغل، ويمتلك كاريزما تميزه عن باقي الممثلين.أجواء التصوير متاحة بشكل مميز فتم بناء كمين محاكاة للكمين الحقيقى، وكما أننا في كتيبة حقيقية، لم نصور المشاهد الصعبة حتى الآن، فاعتقد مشاهد المعركة هتكون هى الأصعب في المسلسل.أنا قبل أما أجسد الشخصية، بدأت اعرف معلومات عنها، ولما بدأت تصوير مشاهدي في المسلسل، شعرت أن الشخصية غيرت في أشياء كثيرة، استوعبت أن هناك أبطال حقيقية تضحي بحياتها من أجل الوطن وهناك الكثير على استعداد الموت من أجل الشهادة، فتعلمت أن مهما واجهتني مشاكل في الحياة بالنسبة لهم هينة.بالفعل أشعر بمسؤولية كبيرة، وأتمني أن ربنا يقدرني وأقدم الشخصية بشكل يليق بها، وأشعر أن هذه فرصة جيدة حتى يعرف الناس هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الدفاع عنهم.تجربة مهمة جداً، يكفي أنها جعلتني أشعر أن أقدم شيء له قيمة كبيرة، وأتوقع أنها ستكون طفرة في مشواري الفني، لأن مثل هذه الأعمال تخلد ذكرى الفنان.أنا تخرجت من كلية هندسة قسم ميكانيكة، ثم انتقلت إلي المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل، وإخراج وسبب لاستكمال موهبتي الفنية، التي بدأت منذ الصغر وكانت بدايتي من مسرح الجامعة وكانت بداية دخولي الوسط الفني في أول بطولة لي في فيلم (بترا بوابة الزمن) إخراج عثمان أبو لبن ويعد هذا من أهم خطواتي في السينما، وفي سياق الدراما مسلسل (حكاية كل بيت ) و(أبو العروسة شارك في الجزء الأول من مسلسل " أبو العروسة " ولعبت دور " محمود " صديق مارينا ، وبرنامج حكاية كل بيت " فيلم عيلة واحدة " ، و فيلم " بترا " ، كما شاركت في العديد من المسرحيات أبرزها مسرحية " جريمة في جزيرة الماعز " ، ومسرحية " حارة العشاق " ، " السردار " ، " ملك العرب ".