الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. رياح مثيرة للرمال وأمطار خفيفة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بحالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 17 إبريل 2020، على مدن ومحافظات مصر، بدرجات الحرارة، جاء ذلك خلال النشرة الجوية التي نشرتها على موقعها الرسمي.





القاهرة والوجه البحري

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، في منطقة القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، في الوجه البحري.





طقس المناطق الساحلية

يسود مناطق السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة، بينما يسود السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.





سيناء والبحر الأحمر والصعيد

يسود جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد، يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة، وفي جنوب الصعيد، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.





حالة البحر والموج

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة في العريش الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة في رفح الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة في نخل الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة في طابا الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في الطور الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في قنا الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 20 والعظمى 28