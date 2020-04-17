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برشلونة يقابل عروض لاعب وسطه بقرار حاسم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:10 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي


يسعى نادي آياكس الهولندي إلى جانبه عديد الأندية للحصول على خدمات لاعب وسط برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وتشير تقارير صحفية إسبانية، أن لاعب خط وسط نادي برشلونة الشاب ريكي بويج، مرغوب في عدد من الأندية من بينها أياكس في هولاندا وكل من سيلتا فيجو وريال بيتيس وغرناطة في إسبانيا، بالإضافة إلى فرق من الدوريين الإنجليزي والألماني.


وأكدت التقارير إلى تمسك إدارة النادي الكتالوني باللاعب الإسباني الشاب وأنها تهدف إلى إعطائه عدد أكبر من الدقائق مع الفريق الأول تحت قيادة المدير الفني كيكي سيتين.


وأوضحت أن إدارة النادي ترفض بيع اللاعب وتفضل خروخه للإعارة دون أحقية شراء لأنها تنتظر من الشاب الإسباني الكثير في المستقبل.


وكانت إدارة برشلونة حاولت إعارة اللاعب في انتقالات يناير الماضي إلا أن اللاعب أصر على البقاء داخل الكامب نو.


يذكر أن اللاعب من الصعوبة بمكان أن يحصل على عدد كبير من الدقائق خصوصا في وجود لاعبين مثل فيدال وآرثر ودي يونج وبوسكيتس وروبيرتو وألينا.

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