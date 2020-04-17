أمل نيمار للعودة إلى برشلونة يتجدد







أشارت تقارير فرنسية، إلى تطورات جديدة في عودة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى كتالونيا منتقلا من نادي العامصة الفرنسية باريس.





حيث زعمت التقارير رغبة النادي الكتالوني في عودة نيمار إلى كامب نو في مقابل انتقال الفرنسي عثمان دمبيلي بالمقابل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.





وقال الموقع الفرنسي "le10sport" أن نادي العاصمة القرنسية باريس رفض إقحام عثمان دمبيلي قي صفقة عودة نيمار إلى برشلونة، بل واشترط النادي الفرنسي على أن تتبع صفقة نيمار أحد طريقين اثنين.





أول الطرق التي أشار لها الموقع الفرنسي هي أن يدفع برشلونة 180 مليون يورو للفريق الفرنسي بالدفع المباشر أو على دفعات.





أما الطريق الثاني الذي وصفه الموقع الفرنسي هو وضع اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان في الصفقة مع دفع مبلغ يتراوح من 60 إلى 80 مليون يورو للحصول على خدمات نيمار البرازيلي.