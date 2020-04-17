Advertisements

أمل نيمار للعودة إلى برشلونة يتجدد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:12 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي


أشارت تقارير فرنسية، إلى تطورات جديدة في عودة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى كتالونيا منتقلا من نادي العامصة الفرنسية باريس.


حيث زعمت التقارير رغبة النادي الكتالوني في عودة نيمار إلى كامب نو في مقابل انتقال الفرنسي عثمان دمبيلي بالمقابل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.


وقال الموقع الفرنسي "le10sport" أن نادي العاصمة القرنسية باريس رفض إقحام عثمان دمبيلي قي صفقة عودة نيمار إلى برشلونة، بل واشترط النادي الفرنسي على أن تتبع صفقة نيمار أحد طريقين اثنين.


أول الطرق التي أشار لها الموقع الفرنسي هي أن يدفع برشلونة 180 مليون يورو للفريق الفرنسي بالدفع المباشر أو على دفعات.


أما الطريق الثاني الذي وصفه الموقع الفرنسي هو وضع اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان في الصفقة مع دفع مبلغ يتراوح من 60 إلى 80 مليون يورو للحصول على خدمات نيمار البرازيلي.


الأمر الذي يضع إدارة نادي برشلونة أمام اختبار في تمسكها برغبتها في استعادة النجم البرازيلي إلى كامب نو وذلك وفق الموقع الفرنسي الذي أكد عدم رغبة إدارة نادي باريس بأي طريقة أخرى لبيع نيمار.

أخبار تهمك

برشلونة يقابل عروض لاعب وسطه بقرار حاسم

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ يوم

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 21 ساعة

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يسعى للتخلص من نجمه المعار

منذ حوالي 6 ساعات

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

تامر أمين لـ يوسف زيدان: من أنت لكي تفتي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

هل يشارك حمدي فتحي مع الأهلي أمام الوداد؟.. عبدالحفيظ: مكتوبة له

منذ ساعة الا ربع

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الهند تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 437 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

وفاة الدكتورة عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة

منذ حوالي 9 ساعات

مساعد وزير الداخلية الأسبق: أحمد دومة مبسوط في السجن

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

عاجل.. الهند تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 437 حالة وفاة

06:33 ص

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

05:51 م

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

01:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"