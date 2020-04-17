Advertisements

صندوق الاستثمارات السعودي يقترب بشدة من شراء نيوكاسل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:37 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يبدو أن عملية بيع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، للصندوق السيادي السعودي اقتربت من سطورها الأخيرة، وذلك بعد أن ظهرت وثائق جديدة تؤكد أن مالك النادي مايك أشلي قد وقع اتفاقا مع الشارية المحتملة أماندا ستافلي.

ونشرت صفحة نيوكاسل بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مارك دوغلاس " صحفي مٌقرب من نيوكاسل " : صفقة بيع نيوكاسل لصندوق الاستثمارات السعودي تدخل الان مرحلة الاختبار من قبل رابطة الدوري، سيحتاج النادي و اماندا ستافيلي الى 2-4 أسابيع لتأكيد الصفقة بشكل رسمي، الان من المنتظر ان يصدر النادي بيان بذلك.

يذكر أن الصفقة قد تصل قيمتها 300 مليون جنيه استرليني ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة تطور جديد في اتمام الصفقة.

أخبار تهمك

مساعد وزير الداخلية الأسبق: أحمد دومة مبسوط في السجن

منذ حوالي 3 ساعات

هل يشارك حمدي فتحي مع الأهلي أمام الوداد؟.. عبدالحفيظ: مكتوبة له

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يقابل عروض لاعب وسطه بقرار حاسم

منذ ساعة و 21 دقيقة

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يسعى للتخلص من نجمه المعار

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ يوم

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة الدكتورة عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة

منذ حوالي 9 ساعات

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 15 ساعة

تامر أمين لـ يوسف زيدان: من أنت لكي تفتي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الهند تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 437 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

عاجل.. الهند تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 437 حالة وفاة

06:33 ص

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

05:51 م

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

01:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"