صندوق الاستثمارات السعودي يقترب بشدة من شراء نيوكاسل

يبدو أن عملية بيع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، للصندوق السيادي السعودي اقتربت من سطورها الأخيرة، وذلك بعد أن ظهرت وثائق جديدة تؤكد أن مالك النادي مايك أشلي قد وقع اتفاقا مع الشارية المحتملة أماندا ستافلي.

يبدو أن عملية بيع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، للصندوق السيادي السعودي اقتربت من سطورها الأخيرة، وذلك بعد أن ظهرت وثائق جديدة تؤكد أن مالك النادي مايك أشلي قد وقع اتفاقا مع الشارية المحتملة أماندا ستافلي.