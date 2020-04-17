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صندوق الاستثمارات السعودي يقترب بشدة من شراء نيوكاسل
الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:37 ص
الفجر الرياضي
يبدو أن عملية بيع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، للصندوق السيادي السعودي اقتربت من سطورها الأخيرة، وذلك بعد أن ظهرت وثائق جديدة تؤكد أن مالك النادي مايك أشلي قد وقع اتفاقا مع الشارية المحتملة أماندا ستافلي.
ونشرت صفحة نيوكاسل بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مارك دوغلاس " صحفي مٌقرب من نيوكاسل " : صفقة بيع نيوكاسل لصندوق الاستثمارات السعودي تدخل الان مرحلة الاختبار من قبل رابطة الدوري، سيحتاج النادي و اماندا ستافيلي الى 2-4 أسابيع لتأكيد الصفقة بشكل رسمي، الان من المنتظر ان يصدر النادي بيان بذلك.
يذكر أن الصفقة قد تصل قيمتها 300 مليون جنيه استرليني ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة تطور جديد في اتمام الصفقة.