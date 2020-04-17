هل يشارك حمدي فتحي مع الأهلي أمام الوداد؟.. عبدالحفيظ: مكتوبة له

زف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، خبر سار لجماهير القلعة الحمراء يتضمن إحتمالية مشاركة حمدي فتحي في مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة «الأهلي»: "قلت لحمدي فتحي، ستلحق بنا في مباراة نصف نهائي دوري الأبطال".





وأضاف: "كما يبدو أنها مكتوبة له، سيكون جاهزًا في مايو المقبل".





وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيرة الوداد المغربي، مطلع مايو المقبل، قبل أن يتم تأجيل المبارايات بسبب فيروس كورونا المستجد.



