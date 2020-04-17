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حفل آندريا بوتشيلي الأكثر مشاهدة على مباشر يوتيوب بـ 2.8 مليون شخص

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:54 ص
بوابة الفجر
وكالات

صرح القائمون على موقع "يوتيوب" إن عدد من شاهدوا حفل مغني الأوبرا الإيطالي الشهير آندريا بوتشيلي وقت العرض بلغ 2.8 مليون عند الذروة، وهو أكبر جمهور لحفل مباشر للموسيقى الكلاسيكية في تاريخ يوتيوب.

ووفقا لوكالة"رويترز"، فإن الموقع أكد عدد مشاهدات حفل المغني الإيطالي داخل كاتدرائية خاوية في مدينة ميلانو بمناسبة عيد القيامة، بلغ 25 مليون مشاهدة في غضون 24 ساعة، فيما بلغت أكثر من 35 مليون مشاهدة صباح الأربعاء الماضي، ليسجل بذلك أكبر عدد من المشاهدات لحفلات الموسيقى الكلاسيكية على الموقع.

وقال بوتشيلي الذي قدم مجموعة مختارة من الأغنيات الدينية والمقطوعات الأوبرالية "إن هدفه من وراء هذا الحفل هو لم الشمل في وقت يعيش فيه الناس في عزلة سعيا لاحتواء فيروس كورونا".

يذكر أن حفل آندريا بوتشيلي اسم تحتت عنوان (ميوزيك فور هوب) استمر 25 دقيقة ونُقل على الهواء مباشرة.

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