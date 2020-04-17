بعد أوناجم وبن شرقي.. مغربي جديد على ردار الزمالك

أشار عدد من التقارير الصحفية المغربية، الى دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع الدولي المغربي أشرف داري، مدافع الوداد البيضاوي المغربي، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أشار عدد من التقارير الصحفية المغربية، الى دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع الدولي المغربي أشرف داري، مدافع الوداد البيضاوي المغربي، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا ً صحيفة "Le360" المغربية، أن مجموعة من وكلاء اللاعبيين قدم عرض لنجم الوداد المغربي من أجل الإنضمام للأبيض بمقابل مادي كبير وذلك بعد المستويات التي يقدمها المدافع الدولي مع فريقه ومع منتخب أسود الأطلسي.

ووفقا ً صحيفة "Le360" المغربية، أن مجموعة من وكلاء اللاعبيين قدم عرض لنجم الوداد المغربي من أجل الإنضمام للأبيض بمقابل مادي كبير وذلك بعد المستويات التي يقدمها المدافع الدولي مع فريقه ومع منتخب أسود الأطلسي.