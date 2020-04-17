Advertisements

بعد أوناجم وبن شرقي.. مغربي جديد على ردار الزمالك

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أشار عدد من التقارير الصحفية المغربية، الى دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع الدولي المغربي أشرف داري، مدافع الوداد البيضاوي المغربي، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ووفقا ً صحيفة "Le360" المغربية، أن مجموعة من وكلاء اللاعبيين قدم عرض لنجم الوداد المغربي من أجل الإنضمام للأبيض بمقابل مادي كبير وذلك بعد المستويات التي يقدمها المدافع الدولي مع فريقه ومع منتخب أسود الأطلسي.

يذكر أن الزمالك قد تعاقد بداية الموسم الحالي مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ووقدما مستوى مميز للغاية ساهموا من خلال في حصد الزمالك لثلاث ألقاب من انطلاق الموسم وقبل فترة التوقف التي تعاني منها الرياضة العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا.

أخبار تهمك

مساعد وزير الداخلية الأسبق: أحمد دومة مبسوط في السجن

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

هل يشارك حمدي فتحي مع الأهلي أمام الوداد؟.. عبدالحفيظ: مكتوبة له

منذ أقل من ساعة

وفاة الدكتورة عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الهند تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 437 حالة وفاة

منذ ساعتين

برشلونة يقابل عروض لاعب وسطه بقرار حاسم

منذ ساعة و 24 دقيقة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 21 ساعة

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يسعى للتخلص من نجمه المعار

منذ حوالي 6 ساعات

تامر أمين لـ يوسف زيدان: من أنت لكي تفتي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ يوم

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

عاجل.. الهند تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 437 حالة وفاة

06:33 ص

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

05:51 م

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

01:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"