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بعد أوناجم وبن شرقي.. مغربي جديد على ردار الزمالك
الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:55 ص
الفجر الرياضي
أشار عدد من التقارير الصحفية المغربية، الى دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع الدولي المغربي أشرف داري، مدافع الوداد البيضاوي المغربي، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقا ً صحيفة "Le360" المغربية، أن مجموعة من وكلاء اللاعبيين قدم عرض لنجم الوداد المغربي من أجل الإنضمام للأبيض بمقابل مادي كبير وذلك بعد المستويات التي يقدمها المدافع الدولي مع فريقه ومع منتخب أسود الأطلسي.
يذكر أن الزمالك قد تعاقد بداية الموسم الحالي مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ووقدما مستوى مميز للغاية ساهموا من خلال في حصد الزمالك لثلاث ألقاب من انطلاق الموسم وقبل فترة التوقف التي تعاني منها الرياضة العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا.