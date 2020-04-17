Advertisements

ريفالدو ينصح برشلونة بالتخلص من هذا اللاعب!

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:03 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشف البرازيلى ريفالدو نجم برشلونة السابق، عن نصيحته لادارة البرسا في التخلى عن الفرنسى عثمان ديمبلى خلال فترة الانتقالات المقبلة.


وقال ريفالدو فى تصريحات صحيفة، ديمبلى حصل على العديد من الفرص ولم يتمكن من الوصول إلى مستوى يؤهله للاستمرار فى صفوف برشلونة.


وتابع: هو لاعب شاب ويمتلك قدرات مميزة، إلا أنه ظل 3 سنوات فى صفوف برشلونة ولم يستقر وضعه ولم يعمل على إظهار قيمته، ويرى أن الآن هو الوقت المثالى لبيعه أو استغلاله فى صفقة تبادلية.

أخبار تهمك

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ يوم

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تامر أمين لـ يوسف زيدان: من أنت لكي تفتي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مساعد وزير الداخلية الأسبق: أحمد دومة مبسوط في السجن

منذ حوالي 4 ساعات

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

برشلونة يقابل عروض لاعب وسطه بقرار حاسم

منذ ساعة و 25 دقيقة

هل يشارك حمدي فتحي مع الأهلي أمام الوداد؟.. عبدالحفيظ: مكتوبة له

منذ أقل من ساعة

الأهلي يسعى للتخلص من نجمه المعار

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الهند تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 437 حالة وفاة

منذ ساعتين

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة الدكتورة عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

عاجل.. الهند تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 437 حالة وفاة

06:33 ص

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

05:51 م

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

01:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"