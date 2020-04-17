ريفالدو ينصح برشلونة بالتخلص من هذا اللاعب!

كشف البرازيلى ريفالدو نجم برشلونة السابق، عن نصيحته لادارة البرسا في التخلى عن الفرنسى عثمان ديمبلى خلال فترة الانتقالات المقبلة.

كشف البرازيلى ريفالدو نجم برشلونة السابق، عن نصيحته لادارة البرسا في التخلى عن الفرنسى عثمان ديمبلى خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال ريفالدو فى تصريحات صحيفة، ديمبلى حصل على العديد من الفرص ولم يتمكن من الوصول إلى مستوى يؤهله للاستمرار فى صفوف برشلونة.

وقال ريفالدو فى تصريحات صحيفة، ديمبلى حصل على العديد من الفرص ولم يتمكن من الوصول إلى مستوى يؤهله للاستمرار فى صفوف برشلونة.