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ريفالدو ينصح برشلونة بالتخلص من هذا اللاعب!
الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:03 ص
الفجر الرياضي
كشف البرازيلى ريفالدو نجم برشلونة السابق، عن نصيحته لادارة البرسا في التخلى عن الفرنسى عثمان ديمبلى خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وقال ريفالدو فى تصريحات صحيفة، ديمبلى حصل على العديد من الفرص ولم يتمكن من الوصول إلى مستوى يؤهله للاستمرار فى صفوف برشلونة.
وتابع: هو لاعب شاب ويمتلك قدرات مميزة، إلا أنه ظل 3 سنوات فى صفوف برشلونة ولم يستقر وضعه ولم يعمل على إظهار قيمته، ويرى أن الآن هو الوقت المثالى لبيعه أو استغلاله فى صفقة تبادلية.