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هاني شاكر: أبني أهلاوي لهذا السبب!!

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:10 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد المطرب هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن الانتماء لأاي من القطبين الأهلي أو الزمالك لا يؤثر على شعبية الفنان لأن ما يقدمه الفنان هو الفيصل في تقدير الجمهور له.

وقال أمير الغناء العربي في تصريحات لقناة الزمالك الفضاية: أنا زمالكاوي وأبني شريف اهلاوي لغياب الزمالك عن البطولات في الفترة الماضي وهو أمر طبيعي والمداعبات بين الجمهورين هى منذ أكثر من مائة عام وهو أمر طبيعي بشرط ألا يصل الى حدة التعصب.

وتابع: الهضبة عمرو دياب يعشق فريق الزمالك وهو أحد أكبر المشجعين للفريق الأبيض ومجموعة كبية من المطربيين في مصر والوطن العربي يعشقون الزمالك.

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