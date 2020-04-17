هاني شاكر: أبني أهلاوي لهذا السبب!!

أكد المطرب هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن الانتماء لأاي من القطبين الأهلي أو الزمالك لا يؤثر على شعبية الفنان لأن ما يقدمه الفنان هو الفيصل في تقدير الجمهور له.