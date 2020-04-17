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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 17-4-2020

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:12 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

أسعار بورصة الدواجن اليوم في الأسواق

عادت أسعار البيض لأسعارها الطبيعية بعد أن ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع مع اقتراب أعياد شم النسيم، واستقرت أسعار الدواجن بعد شهد سعر الكيلو ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية التى اعقبت الإعلان عن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومع اقتراب شهر رمضان لتعاود الاستقرار مرة أخرى، وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء من المزرعة إلى31 جنيه، بينما سجل كيلو الدواجن البلدي من المزرعة  نحو 41 جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض إلى 42 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم 

سعر كيلو لحم أبيض 35 جنيه 
سعر كيلو الفراخ البلدي 45 جنيه 
سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه 
سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه
سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه
سعر كيلو بط مولار 26 جنيه

أسعار البيض اليوم الجمعة 17-4-2020

سعر كرتونة البيض الأبيض 32.5 جنيه 
سعر كرتونة البيض الأحمر34.5 جنيه 
سعر كرتونة البيض بلدي 39 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 10.25 إلى 12.9 جنيه
سعر الكتكوت أحمر ساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4 جنيه
 سعر كتكوت بلدي عمر يوم 1 إلى 1.1 جنيه

 من جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأمن الغذائي والأمن الطبي هامة للغاية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لايوجد نقص في السلع الاستراتيجية

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