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رغم نفي كارتيرون.. صحيفة تونسية تؤكد رغبة الترجي في التعاقد مع مدرب الزمالك

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:53 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

يجهز نادي الترجي التونسي ضربة قوية إلى نظيره نادي الزمالك بشأن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض.

 

وأكدت صحيفة "الشروق" التونسية أن الترجي يرغب في التعاقد مع كارتيرون لتدريب الفريق في الموسم القادم خلفا للتونسي معين الشعباني مدرب الفريق.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن كارتيرون على رأس أولويات الترجي حاليا بسبب أسلوبه الذي يناسب الفريق بشكل كبير جدا.

 

وكشفت الصحيفة أن النادي التونسي يعلم أن عقد كارتيرون مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري وينوي استغلال عدم تجديد عقده حتى الآن ليعرض عليه مبلغ ضخم ليتولى تدريب الفريق.

 

ويسعى نادي الزمالك في الفترة الحالية تجديد عقد باتريس كارتيرون مع الفريق ليضمن بقاءه مع النادي وعدم رحيله لأي نادي أخر في الموسم القادم.

 

وكان كارتيرون قد نفي في الساعات الأخيرة التفاوض مع الترجي.

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