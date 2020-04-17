أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 17-4-2020 في سوق العبور

أسعار الخضراوات في سوق العبور





تباينت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ظهور العروة الجديدة بالأسواق واقتراب أعياد شم النسيم وشهر رمضان، لتستقر معدلات العرض والطلب وظهور محاصيل الموسم الجديد مما تسبب في حدوث فائض في بعض أصناف الخضراوات وبالتالى استقرار أسعار وسهولة الحصول عليها، ننشر فيما يلى أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم













أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق





ترواح سعر كيلو الطماطم بين 1.5- 4 جنيهات مقابل 2.5-4.5 ، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 3-10جنيهات، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5 ، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5جنيهات، سعر الكوسة يتراوح بين 1.5-4 مقابل 2-4 جنيهات، وسعر الخيار يتراوح بين 3-5 ، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات.









سجل سعر البصل 6 جنيهًا، وسجل سعر البطاطس 5.5 جنيهًا، وسجل سعر الكوسة 6 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا 16 جنيها، بينما سجل سعر الطماطم 7 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي 13 جنيها، وسجل سعر البصل الأحمر 11 جنيها.









وسجل سعر الثوم ما بين 8 إلى 11 جنيها، فيما سجل البصل الأبيض سجل 9 جنيه، وسجل سعر البسلة 8.5 جنيها، بينما سجل سعر الباذنجان العروس 10 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومي 6 جنيهًا، وسجل سعر الجزر 5.5 جنيها، بينما سجل سعر الفلفل الألوان 30 جنيها، وسجل الملوخية 10 جنيهًا.









وسجل سعر السبانخ 10 جنيها، وسجل سعر ورق العنب 50 جنيها، بينما سجل سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة، وسجل سعر البروكلي 10 جنيهات، وفيما سجل سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وسجل سعر الليمون 12 جنيهات.



