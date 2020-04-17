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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:37 ص
سيولة مرورية
سيولة مرورية
داليا عادل
تشهد محاور ميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة. سيولة مرورية وانتظام حركة سير السيارات، وسط مراقبة الطرق والميادين بكاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية الطرق والشوارع الرئيسية كافة.

وشهد كوبري أكتوبر، ونفق الأزهر، وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، إضافة إلى شارع البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية.

كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، اليوم السبت، تواجدها بالشوارع والميادين، وسط انتشار الخدمات المرورية وتواجدها أعلى المحاور، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع الجانبية، لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع المحافظتين، لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد المخالفات المرورية بأنواعها شتى، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.

ضبط 545 مخالفة مرورية منها 22 تجاوز سرعة

ومن ناحية أخرى، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور علي قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 545 مخالفة مرورية متنوعة، منها 22 مخالفة تجاوز سرعة، و32 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، و4 دراجات نارية مخالفة، و6 مخالفات شروط الترخيص.

وجاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

انقلاب سيارة على الطريق الدائري وتوقف الحركة

وفي سياق منفصل، عادت الحركة المرورية لطبيعتها أعلى الطريق الدائري، بعد رفع سيارة محملة بالحديد، مقلوبة بالطريق.

وتلقى اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل محملة بالحديد على الطريق الدائري نهاية وصلة المريوطية القادم من الواحات والطريق الصحراوي اتجاه المنيب والمعادي.

وانتقل اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور وقيادات الإدارة لرفع السيارة وتم سحب بعض الكثافات الناتجة عن الحادث.

كما تم رفع السيارة والحمولة من الطريق بواسطة أوناش المرور، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وسط تواجد أمني بالطريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية

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