الطالع الفلكي الجُمعَة 17/4/2020..رَأى النُّقّاد!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الثّامنة و30 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الثّامنة و47 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَل من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 13 أبريل - 14 مايو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى فَرْغْ المُؤخّر من 16 أبريل - 28 أبريل.





اليوم 9 برمودة قبطى ، 17 نيسان رُومى، 24 شعبان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -المفروض إن الفنان بيلاحظ حجات فى الحياة غير الإنسان العادى ،إنت شفت أختى هيام زى أى عابر سبيل، فرؤيتك لها سطحيّة معرفتش توصل لأعماقها وتحلل شخصيّتها.(ماجدة من فيلم جنس ناعم-1977)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الدّلو يعنى

الخيال اللازم لإنتاج الأفلام السينمائيّة أو اللوحات الزيتية أو الألحان المُوسيقيّة أو حتى إبتكار عطر جديد ، كل ماسبق غير ملموس لأن الدّلو هوائى ، مع ذلك فزحل كوكب القوانين يحكم الجدى والدّلو يُجبرك على التقيّد بقوانين النوتة المُوسيقية ، قوانين الألوان وقياسات تمثالك المنحوت وقوانين نِسَبْ الزيوت اللازمة لإنتاج عطرك ،بدون قوانين زحل تُصبح مُوسيقاك نشاز ورسمتك مُجرّد شخبطة ، لذلك كانت مولودة بُرج الدّلو هى الأكثر إسعاداً لزوج يُعانى من توتّر نفسى أو عُقد دفينة كنموذج نبيلة عبيد بفيلم درب الرّهبة ، فبإكانها مداواة توتّر عصبى أو تهدئة مشاعر فوضويّة تعصف فى اللاوعى لديه وترويضها وإعادة ثقته بنفسه دون حاجة لطبيب نفسى ، حل مشاكلك النفسيّة بما فيها العاطفيّة والتى أساسها الأحاسيس غير الملموسة لكنها تؤرّق منامك وحلول القمر فى الدّلو مُنَاسِبَ لكمش تلك العواطف والهواجس وتسليط الضوء عليها لتفنيدها وإيجاد حل لها ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الرغبة فى التسلّط قد تكون سبب نزاع بينك وبين أحد أفراد عائلتك ، إحتفظ بمساحتك الخاصة ودافع عنها مع إحترامك لمساحات الآخرين.





برج الثور: وقت مناسب للإستمتاع بفيلم كوميدى قديم مع أفراد أسرتك، دائماً ما تكون الأشياء المجانيّة فى الحياة هى الأكثر إمتاعاً.





برج الجوزاء: إنتبه أن تقوم بإفشاء أسرارك الخاصّة بغير قصد لتجد من ينشرها بسرعة الريح ، لسانك حصانك.

برج السّرطان: إن كنت فى حالة خصام مع أحد أفراد أسرتك فحاول إنهاء الخصومة اليوم قبل الغد ،الخصومة تجلب الكآبة والشعور بالإحباط للجميع.





برج الأسد: إحترس من الإفراط فى الطعام أو إلتهام أطعمة غير متناسبة فى توقيت واحد، مشاكل الهضم واردة الحدوث فانتبه.

برج العذراء : لاتتفاجأ إن بدا الحبيب متأرجح العاطفة ،كأن يقوم بافتعال خلاف ثم يسّعى خلفك لإجراء صلح فورى، كن متعاوناً وتقبل التقلبات المزاجيّة.





برج الميزان: الإنغماس فى الكسل قد يتسبب فى شعور بالكآبة، على أقل تقديرقم بإصلاح المعطوب من أجهزة المنزل إن أمكنك أو تلبية المشتروات المنزليّة.

برج العقرب: من وقتٍ لآخر تبدو العزلة مصدراُ لشحنك بالطاقة ،حاول إستثمار العزلة لأداء فروضك الدينيّة لتضمن أقصى إستفادة مُمكنة من حالة التنسّك هذه.





برج القوس: تحسينات متوقّعة على أثاث ومفروشات منزلك والهدف الأساسى هو تحسين حالتك الذّهنيّة والنفسيّة وتزيين بيتك.





برج الجدى: عندما تبدأ الأمور فى الضّيق تبدأ بالتوازى فى الإنفراج أو ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ،فُرِجَتْ وكنت أظنّها لاتفرجُ ، تفاءل خير ماليّاً وعاطفيّاً.





برج الدّلو:موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أفكاراً جديدة لعملك إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.



