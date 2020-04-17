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شاهد.. وصلة رقص لجوهرة مع عمر كمال على أنغام "عود البطل"

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الراقصة جوهرة على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت جوهرة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو، ظهرت فيه برفقة المطرب الشعبي عمر كمال، وهما يرقصان على أغنية "عود البطل".


يذكر أن تردّدت بعض الشائعات منذ فترة بارتباط مغني المهرجانات عمر كمال بالراقصة جوهرة.

الأمر الذي دفع باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة، نفي حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال الشهير بأغنيتي "عود البطل" و"بنت الجيران".

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