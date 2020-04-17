بإطلالة مميزة العوضي يشوق جمهوره لمسلسل "الاختيار"

شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره بصورة جديدة لها، عبر صفحته الشخصية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".حازت الصورة على الكثير من الإعجابات وعلق الجمهور قائلاً:" بنحبك يا عوضي" ، "مستنين الاختيار إن شاء الله تكسر الدنيا".يشارك العوضي في مسلسل "الاختيار" وسوف يعرض في رمضان 2020، ويجسد "العوضي" ضمن أحداث المسلسل شخصية الإرهابي هشام عشماوي.يذكر أن المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، سيناريو وحوار باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي.