بمشهد من "غبي منة فيه" هاني رمزي يهنئ المصريين بأعيادهم

نشر الفنان هاني رمزي صورة لة مع الفنان طلعت زكريا من فيلم "غبي منه فية" وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"وكانت الصورة لهاني رمزي وطلعت زكريا من مشهد التخطبط لسرقة البنك حيث كتب علي الصورة قائلاً" المسلمين هيجيبو حاجات العيد هنا، المسيحيين هيجيبو حاجات العيد هنا، وهنتقابل في مستشفي العزل هنا"وعلق "هاني" علي الصورة مهنئاً المسلمين والمسيحيين بالأعياد، حيث إقترب لكل منها أعيادهم الخاصة، قائلاً "كل سنة وأنتم طيبين"وتبادل جمهور "رمزي" معة التعليقات، حيث انتشر في الجمهور نوبة من الضحك والروح الجميلة وقامو بالتعليق كالتالي" كل سنة وأنت طيب، تنعاد علينا الأيام بالخير، ربنا يزيح الغمة، ربنا يصلح الحال، ضحكتني جداً"يذكر أن فيلم "غبي منة فية" من الأفلام الكوميدية الرائعة التي أثرت في الجمهور وكان بطولة هاني رمزي، وحسن حسني، وطلعت زكريا ومجموعة كبيرة من الفنانين المتميزين.