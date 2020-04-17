Advertisements

بمشهد من "غبي منة فيه" هاني رمزي يهنئ المصريين بأعيادهم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:23 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشر الفنان هاني رمزي صورة لة مع الفنان طلعت زكريا من فيلم "غبي منه فية" وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وكانت الصورة لهاني رمزي وطلعت زكريا من مشهد التخطبط لسرقة البنك حيث كتب علي الصورة قائلاً" المسلمين هيجيبو حاجات العيد هنا، المسيحيين هيجيبو حاجات العيد هنا، وهنتقابل في مستشفي العزل هنا"

وعلق "هاني" علي الصورة مهنئاً المسلمين والمسيحيين بالأعياد، حيث إقترب لكل منها أعيادهم الخاصة، قائلاً "كل سنة وأنتم طيبين"

وتبادل جمهور "رمزي" معة التعليقات، حيث انتشر في الجمهور نوبة من الضحك والروح الجميلة وقامو بالتعليق كالتالي" كل سنة وأنت طيب، تنعاد علينا الأيام بالخير، ربنا يزيح الغمة، ربنا يصلح الحال، ضحكتني جداً"

يذكر أن فيلم "غبي منة فية" من الأفلام الكوميدية الرائعة التي أثرت في الجمهور وكان بطولة هاني رمزي، وحسن حسني، وطلعت زكريا ومجموعة كبيرة من الفنانين المتميزين.

 
View this post on Instagram

كل سنه وانتو طيبين

A post shared by Hany Ramzy (@hanyramzy) on

أخبار تهمك

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يسعى للتخلص من نجمه المعار

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

هل يشارك حمدي فتحي مع الأهلي أمام الوداد؟.. عبدالحفيظ: مكتوبة له

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

مجلس الوزراء يكشف وضع المكروباصات في شم النسيم

منذ أقل من نصف ساعة

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 16 ساعة

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

تامر أمين لـ يوسف زيدان: من أنت لكي تفتي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

نيمار يحسم مصير نجم برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ يوم

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعة و 10 دقيقة

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الهند تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 437 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

مجلس الوزراء يكشف وضع المكروباصات في شم النسيم

09:38 ص

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

05:51 م

عاجل.. الهند تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 437 حالة وفاة

06:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"