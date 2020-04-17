مجلس الوزراء يكشف وضع المكروباصات في شم النسيم

أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الميكروباصات ستعمل بشكل طبيعي يوم شم النسيم الموافق الاثنين المقبل، ولن يطبق عليها قرار مجلس الوزراء بتعطيل عدد من وسائل المواصلات، مضيفا أن وجود الميكروباصات ليس شيئًا يتخوف منه، حيث لا يوجد مكان يذهب له المواطنين.





وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنه سيتم تعطيل وسائل النقل والقطارات، والحدائق لن تكون مهيئة لاستقبال أي مواطنين، ليقاطعه الإعلامي أحمد موسى، ضاحكا: "هنغرقها بالماية.. الرسالة وصلت".





وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن المسمى لما سيطبق يوم عيد شم النسيم بأنه حظر جزئي، ولكن ما سيتم تطبيقه من إجراءات فهى من شأنها منع وجود أي تجمعات، وتشبه الحظر الكلي.



