رئيس الوزراء مصطفي مدبولي يشكر رجال الشرطة: "يبذلون جهودا مضنية لحماية المواطنين"

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه اليوم، عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" على توجيه أسمى معاني التقدير والامتنان لجميع رجال الشرطة الذين يبذلون جهوداً مُضنية في سبيل حماية أرواح المواطنين، إلى جانب ترصد ومكافحة أية عمليات إرهابية فى أى بقعة من ربوع الوطن تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، كما جدد الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لهم على قيامهم بتنفيذ القرارات التى اتخذتها الحكومة فى ضوء الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس " كورونا" المستجد، لحفظ سلامة وصحة المواطنين، بكل حسم وتفانٍ.

وفى هذا الصدد، توجه رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بخالص التعازى بالنيابة عنه وعن جميع أعضاء الحكومة لأسرة شهيد الوطن المقدم محمد الحوفى، الذى استشهد جرّاء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب لوكر إرهابى بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، مؤكداً أن الحكومة تُثمن من جانبها كافة التضحيات التى يقوم بها رجال الشرطة وبذل أرواحهم فداء للوطن؛ فهم درع حماية الأمن الداخلى للبلاد.

كما عبر رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ، فى السياق نفسه، عن تقديره وعرفانه لكل الجهود التى يبذلها رجال القوات المسلحة باعتبارهم درعاً واقياً للوطن وحصناً منيعاً يصونه ويحمي مقدراته وحدوده.





وتوجه رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بأخلص التهاني القلبية للمصريين الأقباط بمناسبة أعيادهم التي تحل هذه الأيام، كما هنأهم بعيد القيامة المجيد، وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى المصريين بمناسبة حلول أعياد الربيع، وقرب حلول شهر رمضان المعظم.