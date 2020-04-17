Advertisements

تعرف على القائمة الكاملة لضحايا رامز جلال في رمضان

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
قام الفنان رامز جلال بطرح البوستر الترويجي لبرنامجه الرمضاني الذي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتدور أحداث برنامج "رامز مجنون رسمي" حول استضافة الضيف على اساس برنامج حواري مع الفنانة أروى جودة، وسيتم توجيه بعض الاسئلة عليه وعلى الضيف أن يجيب على الأسئلة بكل صراحة.

ومن المقرر أن رامز سوف يستضيف العديد من نجوم الفن منهم فيفي عبده، امينة خليل، ياسمين رئيس، منة عرفة، محي اسماعيل، ياسمين صبري، أحمد العوضي، جوهرة، محمد هنيدي، عادل شكل، احمد أبو عشيمة، حسن شاكوش، روجينا، لقاء الخميسي، عمرو يوسف.
وسوف يتم استضافة عدة من نجوم كرة القدم منهم أشرف بن شرقي، سيد عبد الحفيظ، طارق حامد، علي معلول.

أخبار تهمك

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الهند تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 437 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يوم

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ ساعة و 25 دقيقة

مجلس الوزراء يكشف وضع المكروباصات في شم النسيم

منذ أقل من نصف ساعة

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ يوم

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

نيمار يحسم مصير نجم برشلونة

منذ 34 دقيقة

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 16 ساعة

المصائب لاتأتى فرادى.. مرتضى منصور في أزمة جديدة أمام الفيفا

منذ ربع ساعة

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعة و 12 دقيقة

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

هل يشارك حمدي فتحي مع الأهلي أمام الوداد؟.. عبدالحفيظ: مكتوبة له

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

08:40 ص

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

مجلس الوزراء يكشف وضع المكروباصات في شم النسيم

09:38 ص

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

05:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"