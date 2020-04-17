تعرف على القائمة الكاملة لضحايا رامز جلال في رمضان

قام الفنان رامز جلال بطرح البوستر الترويجي لبرنامجه الرمضاني الذي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وتدور أحداث برنامج "رامز مجنون رسمي" حول استضافة الضيف على اساس برنامج حواري مع الفنانة أروى جودة، وسيتم توجيه بعض الاسئلة عليه وعلى الضيف أن يجيب على الأسئلة بكل صراحة.ومن المقرر أن رامز سوف يستضيف العديد من نجوم الفن منهم فيفي عبده، امينة خليل، ياسمين رئيس، منة عرفة، محي اسماعيل، ياسمين صبري، أحمد العوضي، جوهرة، محمد هنيدي، عادل شكل، احمد أبو عشيمة، حسن شاكوش، روجينا، لقاء الخميسي، عمرو يوسف.وسوف يتم استضافة عدة من نجوم كرة القدم منهم أشرف بن شرقي، سيد عبد الحفيظ، طارق حامد، علي معلول.