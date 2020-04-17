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وزير المالية السعودي: نُواجه أزمة كورونا من مركز قوة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:54 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
قال وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، إن "المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة"، نظرا إلى قوة مركزها المالي، واحتياطاتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبيا. 

وتوقع الجدعان، خلال الاجتماع الافتراضي لأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية والتي تمثل أعضاء صندوق النقد الدولي (IMF)، والذي عقد "عن بعد"، أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي 2020م أسوأ ركود.  

وأضاف الجدعان أن الركود المتوقع "سيكون أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية"، لافتا إلى أن أولويات السعودية توفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية وتقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا. 

وأشار الجدعان، إلى ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، مع أهمية أن تكون محددة الهدف والمدة، وتتميز بالشفافية لاحتواء المخاطر المالية وأوجه الضعف إزاء تحمّل الديون.

ولفت الجدعان إلى التقارير الإيجابية الصادرة أخيرا عن وكالات التصنيف الائتماني للمملكة التي أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حاليا.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق، يوم الأربعاء، على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

كما أمر الملك سلمان مؤخرا بأن تتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

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