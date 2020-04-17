أسعار الأسماك اليوم الجمعة 17/4/2020.. وارتفاع البوري مع اقتراب شم النسيم

أسعار الأسماك اليوم





ارتفعت أسعار بعض الأنواع من الأسماك خلال تعاملات الأسبوع، وعلى رأسها السمك البوري لتستقر الأسعار اليوم الجمعة في سوق الجملة بالعبور .



