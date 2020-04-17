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أسعار الأسماك اليوم الجمعة 17/4/2020.. وارتفاع البوري مع اقتراب شم النسيم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:01 ص
أسعار الأسماك
أسعار الأسماك
أسعار الأسماك اليوم

ارتفعت أسعار بعض الأنواع من الأسماك خلال تعاملات الأسبوع، وعلى رأسها السمك البوري لتستقر الأسعار اليوم الجمعة  في سوق الجملة بالعبور .


سعر السمك

السبيط
وصل سعر السبيط إلى 140 جنيهًا للكيلوجرام.


الجمبري
الجمبري تراوح سعر كيلوبين 120 و250 جنيها للكيلوجرام 


سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 50جنيهًا للكيلوجرام.


سمك الماكريل
تتراوح أسعار سمك الماكريل بين 44  جنيهًا للكيلوجرام.


سمك بوري
يتراوج سعر السمك البوري ما بين 55 و65 جنيها

سمك بلطي
تراوح سعر كيلوجرام السمك البلطي بين 25 و30


سمك بربون
وصل سعر كيلو سمك البربون إلى 60 جنيهًا للكيلوجرام. 

الكابوريا
وصل سعر الكابوريا إلى 50 جنيهًا 

فيليه البلطي
سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها


 

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