هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

كشف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، عن تفاصيل تطبيق عزل صحي لنحو 500 أسرة من قرية كفر عجمي بالمحافظة، في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.





وقال "نورالدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس: إن إحدى المواطنات من المحافظة توجهت إلى مستشفى في محافظة قريبة مرافقة لوالدة زوجها، ولكنها أصيبت بعدوى فيروس كورونا، وليس معروفا بالتحديد سبب الإصابة.





وأضاف أن المواطنة ظهرت عليها أعراض بعد عدة أيام، ومنذ الأمس ظهرت الأعراض في 6 من أفراد أسرتها، فضلا عن إصابة الطبيب الذي وقع الكشف عليها.





وتابع أنهم أخذوا عينات عشوائية من أهالي كفر عجمي بالكامل، وتقرر فرض حظر صحي على المنطقة الجغرافية والتي تضم 500 أسرة، وتم توفير الخبز والمواد الغذائية لهم.



