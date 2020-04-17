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بعد لقائه مع خالد الغندور.. هاني شاكر يحتل قائمة التريندات جوجل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تصدر الفنان هاني شاكر قائمة التريندات عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد لقائه مع الاعلامي "خالد الغندور" عبر قناة "الزمالك".

وتحدث شاكر عن عشق لفريق نادي الزمالك بخلاف ابنه الذي يشجع فريق الأهلي لما أصاب نادي الزمالك من غياب عن البطولات خلال الأونة الأخيرة.


يذكر أن الفنان هاني شاكر قد طرح أغنية "الجيش الأبيض" وذلك تقديرا لمجهوداتهم ضد كورونا وتضمنت كلماتها الأتي: "يا اللي في الصف الأمام..كل شدة بتبقا جمبي.. مني ليك كامل احترامي وبشكرك من كل قلبي.. الجيش الأبيض وقت ما تحتاج له تلاقيه.. لا يعرف خوف ولا عمره بيهرب من الأزمات..ماشي على الشوك وعارف واجبه بيأديه.. ويقابلك بالضحكة تملي في كل الأوقات".

أغنية "الجيش الأبيض" من كلمات أمير طعيمة، توزيع ياسر ماجد، ألحان خالد جنيدي، إخراج هنا حافظ، غناء هاني شاكر.

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