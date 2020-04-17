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الصحة اللبنانية: تخطينا مرحلة القطوع الأسود بشأن فيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:04 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
وكالات

أعلن حمد حسن وزير الصحة اللبناني، اليوم الجمعة، أن لبنان تخطى مرحلة القطوع الأسود ونجح من استيعاب هجوم فيروس كورونا المستجد من خلال مكافحتة بالحجر المنزلي الالزامي الذي فرض على المواطنين.

وجاءت تصريحات وزير الصحة حسن ردا على سؤال على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" تمحور حول الوضع العام وزمان انتهاء من الأزمة الحالية.

وعلق الوزير حسن عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، قائلا: "تخطينا القطوع الأسود باستمرار الحجر المُلزِم".

وأضاف قائلا إنه "يبقى 3 بنود حاسمة لتطبيق خطة عكسية آمنة فائقة الدقة، أولا 10 أيام متابعة للمغتربين واستكمال عودتهم، ثانيا تترافق معها فحوصات مكثفة في كافة المناطق لمدة أسبوعين، ثالثا تبدأ غدا السبت تسليم الأجهزة للمستشفيات الحكومية".

وسجل لبنان انخفاضا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث بلغ عدد المصابين في الفترة الأخيرة أقل بكثير من المعتاد.

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