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فورمولا 1 تدرس إجراء تغييرات للسماح بانطلاق الموسم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:16 ص
بوابة الفجر
وكالات

قد تنطلق بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات خلف أبواب مغلقة بسبب وباء كوفيد-19، لكن ربما سيتعين على الرياضة إجراء تغييرات كبيرة للحصول على الضوء الأخضر لانطلاق السباقات.


وتم تمديد الحظر المفروض على التجمعات والفعاليات الجماهيرية في أنحاء أوروبا إلى يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين رغم أن بعض الدول بدأت في تخفيف قيود العزل العام الصارمة التي تسببت في توقف النشاط الرياضي.


ولم ينطلق موسم فورمولا 1 مع تأجيل سبعة سباقات حتى الآن ويتحدث منظمون عن احتمال تقليص الجدول وامتداده للعام المقبل. وقال روس براون مدير إدارة رياضة المحركات في بطولة فورمولا 1 هذا الشهر "ندرس الخيارات اللوجستية لإقامة سباق خلف أبواب مغلقة. كيف سننقل المشاركين إلى هناك؟ كيف نحميهم؟ كيف نجعل الأجواء آمنة؟. يتم دراسة كل الأفكار".

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