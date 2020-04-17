نيمار يحسم مصير نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن موقف برشلونة من رحيل نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأثيرت تكهنات عديدة حول مستقبل ديمبيلي في كامب نو، خاصة وأنه لم يقدم المستوى المنتظر منه منذ انضمامه للفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مسؤولي برشلونة يرون أن ديمبلي لا يمكن الاستغناء عن خدماته في الصيف المقبل، لكن الوضع مختلف إذا كان رحيل اللاعب الفرنسي ضمن صفقة نيمار.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة لن يتمسك باستمرار ديمبلي حال عودة النجم البرازيلي نيمار، لأن اللاعبين يشغلان نفس المركز (الجناح الأيسر).

وأوضحت أن برشلونة سيكون أمام أزمة مادية في حالة الاحتفاظ بنيمار وديمبلي معًا خلال الموسم المقبل، بسبب راتب الثنائي المرتفع.