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الداخلية التونسية: إفشال مخطط إرهابي لنقل كورونا لأفراد الأمن

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف نقل فيروس كورونا المستجد إلى أفراد الأمن التونسي.

وقالت الداخلية التونسية في بيان لها، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية أصيلة ولاية قبلي".

وأشار البلاغ إلى أن هذا العنصر التكفيري تم تسريحه من السجن مؤخرا بعد تورطه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.

وأضاف: "استغل هذا الأخير سلطته المعنوية على باقي العناصر التكفيرية بالجهة، خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس كورونا والخاضعين للمراقبة الإدارية، قصد تحريضهم على تعمد العطس والكحة ونشر البصاق في كل مكان خلال تواجدهم داخل الوحدة الأمنية، بهدف إصابة الأمنيين بالعدوى".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 42 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في تونس، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 822 شخصا، فيما بلغ عدد المتوفين 37 شخصا.

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