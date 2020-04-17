Advertisements

أسعار الفسيخ والرنجة مع اقتراب أعياد شم النسيم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:38 ص
أسعار الرنجة والفسيخ
أسعار الرنجة والفسيخ
أسعار الفسيخ والرنجة

هدأت حركة البيع على الفسيخ والرنجة اليوم الجمعة، مع انتهاء معظم المواطنين من شراء احتياجتهم قبل أعياد شم النسيم التى توافق يوم الإثنين المقبل الذي يتميز بمجموعة من  الطقوس يمارسها المصريين من حيث الماكولات الشهيرة التي يحرص الكثيرين على تناولها خلال هذه الفترة والتي من أشهرها الأسماك المملحة بأنواعها ( الرنجة والفسيخ والسردين، ونستعرض من خلال ما يلي أسعار الرنجة والفسيخ في الأسواق والمحلات التجارية الكبري، بالإضافة إلى الخصومات المطروحة عليها.

أسعار الفسيخ والرنجة في كارفور 

- رنجة فيليه ذات مذاق فاكيوم الفاخر بسعر للكيلو 124.95 جنيه بدل سعر 149.95 جنيه بعد خصم 13%.
- عرض كيلو السردين الفاكيوم المملح باحترافية شديدة بسعر 49.95 جنيه بدل 74.95 جنيه.
- عرض كارفور على الفسيخ ويأتي بفسيخ فاكيوم الفاخر بخصم 21% كاملة بسعر 109.95 بدل 139.95 جنيه.
- عرض الفسيخ السوبر من كارفور لشم النسيم بخصم 14% للكيلو بسعر 149.95 جنيه بدل 174.95 جنيه.
- عرض كارفور على الرنجة بحجم الجامبو جودة سوبر بخصم 17% للكيلو وبسعر 32.95 جنيه بدل 39.95 جنيه.

أسعار الفسيخ والرنجة في الأسواق

كيلو الفسيخ سعره 100 جنيه
 الرنجة حسب الحجم تبدأ من 33ج إلى46ج للكيلو الواحد
وكيلو السمك البوري يتراوح بين 40 ج إلى 45ج
 السمك البلطي يتراوح بين 20 ج إلى 24 ج
سعر برطمان فسيخ بوري مخلي 400 جرام.. 130 جنيها.
برطمان فسيخ بوري جزال 750 جراما.. 180 جنيها.
برطمان ملوحة أسواني مخلي 750 جراما.. 160 جنيها.
بطارخ بلدي من 1200 إلى 1450 جنيها للكيلو.
فسيخ بوري ترواح من 150 إلى 180 جنيها للكيلو.
رنجة هولندي من 50 إلى 65 جنيها للكيلو.
علبة فسيخ فيليه 400 جرام.. 95 جنيها.
علبة فسيخ فيليه 750 جراما.. 190 جنيها.
علبة ملوحة 450 جراما ب 80 جنيها.
علبة سردين 500 جرام ب45 جنيها.
علبة انشوجة فيليه 250 جراما ب 30 جنيها.
برطمان رنجه فيليه 500 جرام ب38 جنيها.
برطمان بطارخ رنجة 350 جراما ب 32 جنيها.
برطمان بطارخ فسيخ 200 جرام ب 50 جنيها.
برطمان بطارخ بلدي 200 جرام ب 150 جنيها.
برطمان فسيخ بوري مخلي 300 جرام ب 100 جنيه.
برطمان فسيخ بوري جزل 400 جرام ب 100 جنيه.
برطمان ملوحة أسواني مخلي 300 جرام ب 55 جنيها.
برطمان ملوحة أسواني بيبي 400 جرام ب 35 جنيها.
برطمان سردين مغربي مخلي 400 جرام ب 55 جنيها.
برطمان رنجة هولندي سوبر 750 جراما ب 90 جنيها.
برطمان بطارخ هولندي 600 جرام ب 75 جنيها.

إجراءات وزارة التموين 
وتحرص وزارة التموين على توفير هذه المنتجات في المنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة بنسبة 20% أو 25%، فيما تحث الوزارة المواطنين جميعا على الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية، وتقليل التجمعات، والاحتفالات هذا العام، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شم النسيم انتشار الفيروس الاحترازية اسعار الفسيخ اسعار الرنجه إجازة شم النسيم

أخبار تهمك

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 23 ساعة

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يسعى للتخلص من نجمه المعار

منذ حوالي 7 ساعات

نيمار يحسم مصير نجم برشلونة

منذ 34 دقيقة

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يوم

مجلس الوزراء يكشف وضع المكروباصات في شم النسيم

منذ أقل من نصف ساعة

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

هل يشارك حمدي فتحي مع الأهلي أمام الوداد؟.. عبدالحفيظ: مكتوبة له

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الهند تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 437 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ يوم

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

رحلة السمك في "شم النسيم" من السوق للبائع (صور)

مع اقتراب شم النسيم.. أسعار الفسيخ والرنجة بالأسواق المصرية

تعرف على أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق قبل شم النسيم

الخطوات الصحيحة المفترض اتباعها عن شراء الفسيخ والرنجة في شم النسيم

أحد بائعي الفسيخ بدمنهور: الرنجة تتصدر المشهد في شم النسيم هذا العام (فيديو)

"البصل والفسيخ" الراعي الرسمي لأعياد شم النسيم بالبحيرة (فيديو وصور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

مجلس الوزراء يكشف وضع المكروباصات في شم النسيم

09:38 ص

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

05:51 م

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

08:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"