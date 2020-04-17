المصائب لاتأتى فرادى.. مرتضى منصور في أزمة جديدة أمام الفيفا

يبدو أن مسلسل أزمات القلعة البيضاء مع الفيفا لم ينتهي بعد، وسنكون على موعد مع فصول جديدة خلال الفترة المقبلة.

وخرج أنيس بن ميم، محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن سودوفا الليتواني حاليا، والزمالك سابقا، بتصريحات قوية، توعد من خلالها مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وأكد بن ميم، أن مرتضى منصور اتهم الفيفا بالتواطؤ ضد ناديه في قضية النقاز.

ونشر بن ميم، مساء أمس الخميس، عبر حسابه على "تويتر"قائلا: "تم توثيق كل تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، فيما نسبه من اتهامات بالرشوة للفيفا وغرفة فض المنازعات".

وتابع المحامي التونسي: "سيتم تقديم شكوى في (هذا) الغرض، إلى لجنة الأخلاقيات بالفيفا، للنظر في كل هذه التصريحات والاتهامات".

وكان محامي النقاز قد أعلن حصوله على حكم، من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بأحقية موكله في فسخ عقده مع الزمالك، لعدم تقاضيه راتبه لأكثر من شهرين، بالإضافة لتغريم الزمالك مليون و250 ألف دولار، وحرمانه في حال عدم سداد الغرامة خلال 45 يوما، من القيد في 3 فترات انتقالات.