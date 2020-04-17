يسرا عن مشاركتها للنجوم الشباب.. "بحس إن ليا فيهم حاجة"

جاءت الفنانة يسرا في حوار خاص مع برنامج "The insider بالعربي"، للحديث عن أعمالها في مسلسل الجديد " خيانة عهد" الذي تجسد فيه دور البطولة، المقرر عرضه والدخول به في السباق الرمضاني ٢٠٢٠.وعبرت يسرا عن حبها لمشاركة الشباب لها في العديد من الأعمال قائلة:" بحب وجود الشباب حواليا، بحب يكون في فرصة حلوة لحد ويطلع معايا، انا بنبسط جدا، وزي ما بيتقال " ليا فيه او ليها فيها"، ويوم لما بينجحوا عمرهم ما بينسوا ده، وفرحانة بالشباب الجديد الموجود، والشاب ده مجتهد بشكل رائع وبشكل طبيعي جدا ومش بيمثلوا كمان.. لأ هما أداءهم حلو".واستكملت حديثها عن المخرج سامح عبدالعزيز قائلة:" فرحانة بيه جدا، سبحاك يا ربي كان نفسي اشتغل معاه من زمان، بحب فيه جدعنته وخفة دمه وله طعم مختلف وليه أداء مختلف، الممثل بيطلع معاه بشكل مختلف".والجدير بالذكر أن مسلسل "خيانة عهد" تدور أحداثه في إطار اجتماعي، من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.