يسرا عن مشاركتها للنجوم الشباب.. "بحس إن ليا فيهم حاجة"

View this post on Instagram

#يسرا تتحدث عن نجوم مسلسلها #خيانة_عهد #على_أوان #تلفزيون_دبي #TheInsiderAR #TheInsider @dubaitv @onawaan @youssra @halashihanew @hanadymehanna @samehabdulaziz @abeersabryofficial @ahmedadel768