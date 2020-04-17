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بسبب كورونا.. اتحاد الكرة الإيطالي يقرر إلغاء مسابقات الشباب

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:55 ص
بوابة الفجر
وكالات
قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، إلغاء جميع مسابقات الشباب التي كانت مؤجلة منذ أوائل آذار /مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وذكر اتحاد الكرة الإيطالي في بيان اليوم، أن 15 مسابقة لدوري للناشئين والناشئات، لن تُستكتمل.

وتقدم فيتو تيسكي ممثل بطولات الشباب بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بالشكر لجابرييل جرافينا رئيس الاتحاد لدعمه ما وصفه بالخيار المؤلم لحماية لاعبي كرة القدم وموظفي الأندية والحكام الذين يشاركون في المسابقات.

ولازال مسؤولو مسابقة الدوري الإيطالي ودوريات المحترفين والهواة، يبحثون استئناف المباريات بدون حضور الجماهير، حيث تقوم اللجنة الطبية في الاتحاد بإعداد البروتوكول لحماية الرياضيين.

وربما تتمكن الأندية من استئناف التدريبات، اذا لم تقم الحكومة الإيطالية بتمديد الحظر التام بعد الثالث من مايو المقبل.

يشار إلى أنه ايطاليا فرضت اغلاقا تامابسبب تفشي فيروس كورونا الذي أودي بحياة 21645شخصا واصاب 165155شخصا.

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