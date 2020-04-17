بسبب كورونا.. السودان: منح إجازة للعاملين بالقطاع العام لمدة 3 أسابيع





أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، عن منح إجازة للعاملين في القطاع العام لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك ضمن الجهود المبذولة من الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس قرارا بمنح إجازة للعاملين بالقطاع العام بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع، إبان فترة الإغلاق بشأن الإجراءات المطلوبة لمجابهة انتشار جائحة الكورونا.





ووفقا للقرار يتولى الوزراء والجهات المختصة بولاية الخرطوم استثناء من يرون ضرورة استمرارهم بالخدمة لتسيير المهام الضرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.





كما وجه القرار كافة الوزارات الاتحادية والوحدات التابعة وولاية الخرطوم والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات التنفيذ.





وكانت وزارة الصحة السودانية قد أكدت أمس الخميس عدم تسجيل إصابات جديدة وبقاء الإصابات المؤكدة عند 32 حالة بينها 3 حالات شفاء و5 حالات وفاة.





وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏





وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.



