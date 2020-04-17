الإسكان: طرح 1300 وحدة سكنية في 6 مدن جديدة (فيديو)

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، دور الوزارة في مواجهة فيروس كورونا، موضحا أنهم قاموا بتنفيذ عملية تعقيم شاملة لكل المقرات التابعة للوزارة وتقدم خدمات للمواطنين.

وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم الدفع بسيارات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة إلى عدد من المواقع للقيام بتعقيمها، مضيفا أن أجهزة المدن الجديدة قامت بتعقيم مواقع العمل لديها كاملة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه تم وضع بوابات التعقيم الذاتي في عدد من المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة، كالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه تم وضع بوابات التعقيم الذاتي في عدد من المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة، كالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعن مشروع جنة، أوضح أنه يوفر وحدات فاخرة التشطيب لمتوسطي ومرتفعي الدخل، وتم الموافقة على طرح 1300 وحدة سكنية في 6 مدن جديدة، وسيكون متاح كافة التفاصيل على موقع الوزارة يوم 26 إبريل.

وعن مشروع جنة، أوضح أنه يوفر وحدات فاخرة التشطيب لمتوسطي ومرتفعي الدخل، وتم الموافقة على طرح 1300 وحدة سكنية في 6 مدن جديدة، وسيكون متاح كافة التفاصيل على موقع الوزارة يوم 26 إبريل.





وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ 596 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.



