صبري فواز: أسود فاتح خارج السباق الرمضاني وإطلالتي وحيدة في رمضان 2020

بسبب الكورونا و الحظر و قفل المطارات ، خرج من السباق الرمضانى مسلسلى ( أسود فاتح ) .. الحمد لله على كل شيء .. كله... تم النشر بواسطة ‏صبرى فواز‏ في الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٠

نشر الفنان صبري فواز عبر حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الإجتماعى الشهير "الفيسبوك"، عن خروج مسلسل "أسود فاتح" خارج السباق الرمضاني ٢٠٢٠، بسبب فيروس كرونا المستجد، والإجراءات الإحترازية التي تتبعها الدول للتصدي لهذا الفيروس.وجاء كلمات صبري عن هذا الخبر قائلا:" الحمدلله على كل شئ كله نصيب، ومحدش عارف الخير فين"، وتابع حديثة قائلا:" بسبب الكرونا والحظر وقفل المطارات، خرج عن السباق الرمضاني مسلسل " اسود فاتح".وانهالت التعليقات على البوست المنشور من قبل الفنان قائلين:" لعله خير، انا شوفتك في الاعلان انت و احمد السقا ضيوف سكر زياده ..حسيت ان الضيوف ح يبقوا هم سبب نجاح المسلسل ده، لعله خير وربك شايل الصح وجايب الفرج قريب والله إن شاء الله يا مولانا، كله خير ، وبعدين إطلالتك موجودك طول الوقت في قلوب كل حبايبك ،، يعني في الأحوال أنت موجود وحاضر، مملكة إبليس بالرمضانين".وتابع "فواز" حديثة عن المسلسل الذي يشارك به في السباق الرمضاني قائلا:" مسلسل سكر زيادة، حلقات منفصلة، متصلة، وكل حلقة بطل أو بطلة جديد، أنا ضيف إحدى الحلقات، وهذة الإطلالة الوحيدة لي في رمضان القادم، على فكرة ورمضان الماضي كمان".والجدير بالذكر أن مسلسل "أسود فاتح" تدور أحداثه في إطار إجتماعي يناقش قضايا عصرية، ويشارك في هذا العمل هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، خالد الشيوي، رانيا منصور، فراس السعيد، شريف سلامة، صبري فواز ونانسي صلاح، المسلسل تأليف أيمن جمال وإخراج كريم العدل.