الأهلي يحسم مصير رمضان صبحى نهائيا

استقرت لجنة التخطيط في النادى الأهلى على غلق ملف شراء نجم الفريق رمضان صبحى من نادى هيدرسيفيلد الإنجليزى بعد نهاية فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي.





ويرغب النادي الأهلي بشراء رمضان صبحى في حال موافقة نادي هيدرسيفيلد على القيمة المالية 3.5 مليون دولار والذى حددها مسؤولو القلعة الحمراء لشراء اللاعب.





وجاء ذلك بعد أن تم إبلاغ رمضان صبحى من وكيله أن لديه عروض من دوريات أخرى ى مثل الإيطالي والإنجليزي والتركي، وأن هيدرسيفيلد يطمح فى بيعه مقابل 9 ملايين جنيه إسترلينى، مما يصعب المهمة على الأهلى.





وحدد النادي الأهلي عدة بدائل بعد رحيل رمضان صبحى وطرحها على رينيه فايلر، مدرب الفريق، لاختيار أحدها حال فشل مفاوضات شراء اللاعب نهائيًا.